Почеттино хочет удержать Мбаппе в «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе. Форварда давно связывают с трансфером в мадридский «Реал».

«Переход Килиана в «Реал»? Я буду добиваться того, чтобы этот футболист остался в Париже. Руководство приложит максимум усилий, чтобы удержать Мбаппе и Неймара. Я настроен оптимистично в данном вопросе», - приводит слова аргентинского тренера инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 27 матчей, забил 21 гол и сделал семь ассистов. Действующее соглашение форварда с парижским грандом истекает летом 2022-го года.