Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Почеттино хочет удержать Мбаппе в «ПСЖ»

16 Апреля 2021, 08:32,

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе. Форварда давно связывают с трансфером в мадридский «Реал».

«Переход Килиана в «Реал»? Я буду добиваться того, чтобы этот футболист остался в Париже. Руководство приложит максимум усилий, чтобы удержать Мбаппе и Неймара. Я настроен оптимистично в данном вопросе», - приводит слова аргентинского тренера инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 27 матчей, забил 21 гол и сделал семь ассистов. Действующее соглашение форварда с парижским грандом истекает летом 2022-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Маурисио Почеттино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола