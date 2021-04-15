Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Неймар рассказал, чем займётся после завершения карьеры

15 Апреля 2021, 16:57,

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о том, чем он планирует заняться по завершению карьеры футболиста.

«Это правда, я хочу стать профессиональным игроком в покер. Мне нравится это, я чувствую себя комфортно за покерным столом. Когда завершу карьеру, буду ездить на турниры по покеру, которые я сейчас не могу посещать из-за футбола», - рассказал Неймар в интервью CNews.

«Я не знаю, что хуже – бить пенальти в финале какого-то турнира или блефовать за покерным столом на огромном банке», - отметил звёздный бразильский футболист.

Отметим, что Неймар проводит в «ПСЖ» четвёртый сезон после трансфера из «Барселоны».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола