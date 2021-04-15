​Неймар рассказал, чем займётся после завершения карьеры

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о том, чем он планирует заняться по завершению карьеры футболиста.

«Это правда, я хочу стать профессиональным игроком в покер. Мне нравится это, я чувствую себя комфортно за покерным столом. Когда завершу карьеру, буду ездить на турниры по покеру, которые я сейчас не могу посещать из-за футбола», - рассказал Неймар в интервью CNews.

«Я не знаю, что хуже – бить пенальти в финале какого-то турнира или блефовать за покерным столом на огромном банке», - отметил звёздный бразильский футболист.

Отметим, что Неймар проводит в «ПСЖ» четвёртый сезон после трансфера из «Барселоны».