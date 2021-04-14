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Неймар в ближайшие дни продлит контракт с «ПСЖ»

14 Апреля 2021, 16:42,

Нападающий Неймар останется в «ПСЖ».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, в ближайшие дни бразилец продлит контракт с парижским клубом, новое соглашение будет рассчитано до 2026 года.

Неймар перешёл в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны», сумма трансфера составила 222 миллиона евро. Действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

29-летний Неймар сыграл двадцать два матча за парижан во всех турнирах нынешнего сезона, забил тринадцать голов и отдал восемь голевых передач.

Отметим, что «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, переиграв по сумме двух встреч мюнхенскую «Баварию».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Неймар
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