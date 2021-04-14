Неймар: «Подписание нового контракта с «ПСЖ» не является проблемой»

Один из лидеров «ПСЖ» Неймар ответил на вопрос о своем будущем во французском гранде.

«Подписание нового договора не является проблемой. Я отлично чувствую себя в «ПСЖ». Меня здесь все устраивает, я очень счастлив», - передает слова 29-летнего бразильского нападающего портал Goal.

Неймар стал игроком парижского клуба летом 2017-го года. За его трансфер «ПСЖ» заплатил каталонской «Барселоне» 222 миллиона евро. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Лиги 1 бразильский форвард сыграл 13 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три ассиста.