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​«ПСЖ» назвал сроки возвращения Маркиньоса в строй

13 Апреля 2021, 14:48,

Капитан «ПСЖ» Маркиньос не поможет команде в ответном матче Лиги чемпионов против «Баварии». Бразилец получил травму приводящей мышцы в первой игре команд в Мюнхене и был заменён уже в первом тайме.

На официальном сайте «ПСЖ» во вторник была размещена информация о футболистах, которые не сыграют против «Баварии». Указано, что Маркиньос возобновит тренировки приблизительно через двенадцать дней.

Также в ближайшей игре Лиги чемпионов не сыграют Мауро Икарди, Левен Кюрзава и Хуан Бернат.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» стартует в десять часов вечера по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Маркиньос
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