​«ПСЖ» назвал сроки возвращения Маркиньоса в строй

Капитан «ПСЖ» Маркиньос не поможет команде в ответном матче Лиги чемпионов против «Баварии». Бразилец получил травму приводящей мышцы в первой игре команд в Мюнхене и был заменён уже в первом тайме.

На официальном сайте «ПСЖ» во вторник была размещена информация о футболистах, которые не сыграют против «Баварии». Указано, что Маркиньос возобновит тренировки приблизительно через двенадцать дней.

Также в ближайшей игре Лиги чемпионов не сыграют Мауро Икарди, Левен Кюрзава и Хуан Бернат.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» стартует в десять часов вечера по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.