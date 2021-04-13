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Неймар рассказал о сильных качествах Мбаппе

13 Апреля 2021, 08:10,

Форвард «ПСЖ» Неймар поделился мнением о своем звездном одноклубнике Килиане Мбаппе.

«На тренировках я наблюдаю за его скоростью, а также невероятной работой с мячом. У него большой интеллект, он постоянно прогрессирует. Это наш золотой мальчик.

Конечно, от одной скорости не будет много пользы, поэтому ее надо правильно использовать, как это делает Мбаппе. Килиан не только быстр, но и обладает прекрасным дриблингом», - приводит слова бразильца портал Goal.

Мбаппе защищает цвета парижского гранда с 2017-го года. В текущем сезоне Лиги 1 форвард провел 27 матчей, забил 21 гол и отдал семь ассистов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар, Килиан Мбаппе
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