Агент: «Только «ПСЖ» может удовлетворить запросы Неймара»

Форвард «ПСЖ» Неймар вряд ли перейдёт в другую команду. Об этом заявил агент Вагнер Рибейро.

- «Реал» был весьма настойчив, но Неймар там не захотел играть, мечтая вернуться в «Барселону», - заявил агент L'Equipe. - Лионель Месси звонил ему, Херард Пике... Но Сандро Росель был против моего участия в переговорах.

- Только «ПСЖ» может удовлетворить запросы Неймара. У «Реала» финансовые проблемы. «Барселона»? Там ситуация гораздо хуже. Итальянские клубы неконкурентоспособные в этом вопросе. Клубы из Манчестера? Не думаю, - заявил Рибейро.

Также агент отметил, что на месте Неймара в 2017 году вряд ли бы кто-то отказался от роста зарплаты с 11 млн евро до 36 миллионов «чистыми».