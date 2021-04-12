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«ПСЖ» определился с тремя звёздными кандидатами на замену Мбаппе

12 Апреля 2021, 09:19,

Боссы французского «ПСЖ» занимаются активным подбором кандидатов, способных заменить нападающего Килиана Мбаппе. Вполне вероятно, что 22-летний форвард покинет парижский гранд в летнее трансферное окно.

Согласно сведениям AS, в настоящий момент в сфере интересов чемпиона Франции находятся три звездных футболиста. Речь идет о Гарри Кейне («Тоттенхэм»), Лионеле Месси («Барселона») и Мохамеде Салахе («Ливерпуль»).

Напомним, что действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022-го года. Ранее сообщалось об интересе мадридского «Реала» и «Ливерпуля» к французу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах, Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
12 Апреля 2021, 10:15

а что Криштиану не включили в список ))???

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