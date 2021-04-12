Ковач: «Мы находимся на правильном пути»

Наставник «Монако» Нико Ковач считает, что клуб находится на правильном пути.

«Конечно, я понимаю желание болельщиков стать чемпионами. Футбол – это эмоции. Если бы мы заранее знали, что произойдёт завтра, то было бы неинтересно. Я понимаю это томительное ожидание болельщиков, но я должен отложить эмоции, потому что являюсь тренером. Мы находимся на правильном пути. Клуб проделывает прекрасную работу. Мы должны продолжать в том же духе и поступательно двигаться к своей цели», - цитирует Ковача пресс-служба французского клуба.

«Монако» занимает третье место в чемпионате Франции, отставая от лидера на четыре очка.