Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Результативный пас Головина помог «Монако» разгромить «Дижон»

11 Апреля 2021, 20:00,

В 32-м туре Лиги 1 «Монако» играл против главного аутсайдера, «Дижона», и не мог не победить. Тем не менее, первый тайм получился безголевым, а вот после перерыва у фаворита все получилось. Виссам Бен-Йеддер не забил пенальти, но Стеван Йоветич, а потом и недавний неудачник оформили комфортный задел в счете. Бен-Йеддер вскоре исправился, все же забив 11-метровый - 3:0. На счету россиянина Александра Головина, который отыграл 82 минуты, голевая передача. Его команда  идет на третьем месте в 4 очках от лидера.

Протокол игры  
Монако 3:0 Дижон
(1:0) Йоветич Стеван 50'    
(2:0) Бен-Йеддер Виссам 63'    
(3:0) Бен-Йеддер Виссам 89'    
Лекомт Бенжамен Сидибе Джибриль Марипан Гильермо   67' Дисаси Аксель Агилар Рубен   46' (Фабрегас Сеск (   46' Балло-Туре Фоде   85') Фофана Юссуф Чуамени Орельен   83' (Матазо Элио (   83') Кайо Энрике Головин Александр   82' (Дьятта Крепен (   82') Йоветич Стеван Диоп Софьян   46' (Бен-Йеддер Виссам (   46')
Запасные: Манноне Вито Желсон Мартиньш Матсима Крислен Бадьяшиль Бенуа
Альягбе Сатурнин Боэ Саша   85' (Шафик Фуад (   85') Кулибали Сену Манга Экеле   49' Лаутоа Веслей   84' (Добре Михай (   84') Чала Анибаль Мари Жордан Бензия Яссин   73' (Ассале Рожер (   73') Целина Берсант Бальде Мама Камара Абубакар   73' (Эбимбе Эрик (   73')
Запасные: Шейх Пап Расьоппи Антони Панзо Джонатан Загре Артур
11 апреля. Стадион "Луи II".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин, Дижон
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
11 Апреля 2021, 20:21

Удачи Монако, надеюсь Сашка выиграет титул чемпиона Франции....

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