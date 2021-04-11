Результативный пас Головина помог «Монако» разгромить «Дижон»

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11 Апреля 2021, 20:00,
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В 32-м туре Лиги 1 «Монако» играл против главного аутсайдера, «Дижона», и не мог не победить. Тем не менее, первый тайм получился безголевым, а вот после перерыва у фаворита все получилось. Виссам Бен-Йеддер не забил пенальти, но Стеван Йоветич, а потом и недавний неудачник оформили комфортный задел в счете. Бен-Йеддер вскоре исправился, все же забив 11-метровый - 3:0. На счету россиянина Александра Головина, который отыграл 82 минуты, голевая передача. Его команда идет на третьем месте в 4 очках от лидера.
Протокол игры
|(1:0) Йоветич Стеван 50'
|(2:0) Бен-Йеддер Виссам 63'
|(3:0) Бен-Йеддер Виссам 89'
Лекомт Бенжамен • Сидибе Джибриль • Марипан Гильермо • 67'Дисаси Аксель • Агилар Рубен 46' ( Фабрегас Сеск ( 46' • Балло-Туре Фоде 85') • Фофана Юссуф • Чуамени Орельен 83' ( Матазо Элио ( 83') • Кайо Энрике • Головин Александр 82' ( Дьятта Крепен ( 82') • Йоветич Стеван • Диоп Софьян 46' ( Бен-Йеддер Виссам ( 46')
Запасные: Манноне Вито • Желсон Мартиньш • Матсима Крислен • Бадьяшиль Бенуа
Альягбе Сатурнин • Боэ Саша 85' ( Шафик Фуад ( 85') • Кулибали Сену • Манга Экеле • 49'Лаутоа Веслей 84' ( Добре Михай ( 84') • Чала Анибаль • Мари Жордан • Бензия Яссин 73' ( Ассале Рожер ( 73') • Целина Берсант • Бальде Мама • Камара Абубакар 73' ( Эбимбе Эрик ( 73')
Запасные: Шейх Пап • Расьоппи Антони • Панзо Джонатан • Загре Артур
11 апреля. Стадион "Луи II".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Александр Головин, Дижон
Удачи Монако, надеюсь Сашка выиграет титул чемпиона Франции....