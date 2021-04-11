Результативный пас Головина помог «Монако» разгромить «Дижон»

В 32-м туре Лиги 1 «Монако» играл против главного аутсайдера, «Дижона», и не мог не победить. Тем не менее, первый тайм получился безголевым, а вот после перерыва у фаворита все получилось. Виссам Бен-Йеддер не забил пенальти, но Стеван Йоветич, а потом и недавний неудачник оформили комфортный задел в счете. Бен-Йеддер вскоре исправился, все же забив 11-метровый - 3:0. На счету россиянина Александра Головина, который отыграл 82 минуты, голевая передача. Его команда идет на третьем месте в 4 очках от лидера.