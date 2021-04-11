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Верратти и Флоренци победили коронавирус и могут сыграть с «Баварией»

11 Апреля 2021, 13:55,

Хорошие новости для болельщиков «ПСЖ». Марко Верратти и Алессандро Флоренци сдали отрицательные тесты на коронавирус и имеют шансы сыграть в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии» в ближайший вторник, тринадцатого апреля. Как сообщает в Twitter журналист Жюльен Мейнард, Верратти должен принять участие в части занятия в общей группе в воскресенье, а Флоренци должен вернуться к работе в понедельник.

В первой игре против «Баварии» «ПСЖ» добился гостевой победы со счётом 3:2. В полуфинале победитель этой дуэли сразится с «Боруссией» или «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Марко Верратти, Алессандро Флоренци
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