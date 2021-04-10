Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Названы сроки восстановления Маркиньоса

10 Апреля 2021, 19:51,

Ведущий защитник «ПСЖ» Маркиньос, судя по всему, не сможет помочь команде в ответном поединке Лиги чемпионов против «Баварии». В первой игре между командами, которая проходила в среду, Маркиньос получил травму и был заменён уже по ходу первого тайма.

На страницах L’Equipe сообщается о том, что Маркиньос получил травму приводящей мышцы второй степени, восстановление от которой обычно занимает около трёх недель.

В сезоне 2020/2021 Маркиньос провёл за «ПСЖ» тридцать два матча в различных соревнованиях. На счету бразильца три забитых гола и один результативный пас на партнёра.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Маркиньос
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