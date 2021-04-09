«Лилль» обыграл «Метц» и оторвался на 6 очков от «ПСЖ»

32-й тур чемпионата Франции открылся матчем середняков из «Метца» против лидирующего «Лилля». Хозяева поля выглядели поактивнее и чаще пробивали по воротам, но решающий мяч пропустили именно они. При этом в дебюте противостояния Аарон Лейя-Исека не забил пенальти. На 60-й минуте Бурак Йилмаз сыграл на грани офсайда, проник в штрафную и вколотил мяч в цель. Перед финальным свистком точку поставил Зеки Челик - 2:0 и отрыв от «ПСЖ» в шесть очков.