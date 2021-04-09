Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Цена Мбаппе и Неймара снизилась, Головин подорожал

09 Апреля 2021, 14:22,

Эксперты авторитетного портала transfermarkt в пятницу пересмотрели оценочную стоимость футболистов французского чемпионата. Главные звёзды Лиги 1 – форварды «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар – подешевели. Мбаппе теперь оценивается в 160 миллионов евро вместо 180, оставаясь при этом самым дорогим футболистом в мире по версии портала. Неймар, в свою очередь, теперь оценивается в 110 миллионов евро вместо 128.

А вот российский полузащитник «Монако» Александр Головин подорожал. Эксперты из transfermarkt теперь оценивают его в 23 миллиона евро. Прежний показатель составлял 19 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Монако, Неймар, Александр Головин, Килиан Мбаппе
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола