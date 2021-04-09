​Цена Мбаппе и Неймара снизилась, Головин подорожал

Эксперты авторитетного портала transfermarkt в пятницу пересмотрели оценочную стоимость футболистов французского чемпионата. Главные звёзды Лиги 1 – форварды «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар – подешевели. Мбаппе теперь оценивается в 160 миллионов евро вместо 180, оставаясь при этом самым дорогим футболистом в мире по версии портала. Неймар, в свою очередь, теперь оценивается в 110 миллионов евро вместо 128.

А вот российский полузащитник «Монако» Александр Головин подорожал. Эксперты из transfermarkt теперь оценивают его в 23 миллиона евро. Прежний показатель составлял 19 миллионов евро.