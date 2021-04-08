Трезеге: «Мбаппе находится на правильном пути, он станет приемником Месси и Роналду»

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Я знаком со скоростными качествами Мбаппе, его физическими и техническими данными, но хочу признаться, что он всегда меня поражает. Результат великих игр решают великие игроки, Килиан продемонстрировал это в матче с «Баварией». Такую же картину мы видели и в противостоянии с «Барселоной».

Поборется ли он за «Золотой мяч» в будущем? Он находится на правильном пути. Он уже заявил о себе как о преемнике Месси или Роналду», - цитирует Трезеге leparisen.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца следующего сезона.