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Трезеге: «Мбаппе находится на правильном пути, он станет приемником Месси и Роналду»

08 Апреля 2021, 22:27,

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Я знаком со скоростными качествами Мбаппе, его физическими и техническими данными, но хочу признаться, что он всегда меня поражает. Результат великих игр решают великие игроки, Килиан продемонстрировал это в матче с «Баварией». Такую же картину мы видели и в противостоянии с «Барселоной».

Поборется ли он за «Золотой мяч» в будущем? Он находится на правильном пути. Он уже заявил о себе как о преемнике Месси или Роналду», - цитирует Трезеге leparisen.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца следующего сезона.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Килиан Мбаппе, Давид Трезеге
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