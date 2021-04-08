Месяц назад нападающий Неймар договорился о новом контракте с «ПСЖ». Новый трудовой договор игрока будет рассчитан до конца июня 2026 года. Сторонам осталось договориться о некоторых деталях и подписать соглашение. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

Напомним, действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Бразильский форвард выступает за парижан уже четыре года после перехода из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

В составе «ПСЖ» Неймар провёл сто шесть матчей. В них звёздный форвард забил восемьдесят три гола и отдал сорок девять результативных передач.