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08 Апреля 2021, 15:52,
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Месяц назад нападающий Неймар договорился о новом контракте с «ПСЖ». Новый трудовой договор игрока будет рассчитан до конца июня 2026 года. Сторонам осталось договориться о некоторых деталях и подписать соглашение. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.
Напомним, действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Бразильский форвард выступает за парижан уже четыре года после перехода из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
В составе «ПСЖ» Неймар провёл сто шесть матчей. В них звёздный форвард забил восемьдесят три гола и отдал сорок девять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Неймар