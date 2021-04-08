​У директора «ПСЖ» спросили о контрактах Неймара и Мбаппе

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил на вопрос по поводу ситуации с контрактами Килиана Мбаппе и Неймара. Действующие трудовые соглашения звёздных форвардов рассчитаны до конца июня 2022 года, и если они не будут продлены, парижанам будет выгоднее продать игроков ближайшим летом.

«Мы будем рады поговорить об их контрактах в ближайшее время. Посмотрим, что случится. В скором времени появится конкретика. А пока нам нужно сосредоточиться на финальной стадии Лиги чемпионов», - рассказал Леонардо Sky Sport Italia.

Напомним, в среду «ПСЖ» обыграл на выезде «Баварию» со счётом 3:2.