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​У директора «ПСЖ» спросили о контрактах Неймара и Мбаппе

08 Апреля 2021, 14:35,

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил на вопрос по поводу ситуации с контрактами Килиана Мбаппе и Неймара. Действующие трудовые соглашения звёздных форвардов рассчитаны до конца июня 2022 года, и если они не будут продлены, парижанам будет выгоднее продать игроков ближайшим летом.

«Мы будем рады поговорить об их контрактах в ближайшее время. Посмотрим, что случится. В скором времени появится конкретика. А пока нам нужно сосредоточиться на финальной стадии Лиги чемпионов», - рассказал Леонардо Sky Sport Italia.

Напомним, в среду «ПСЖ» обыграл на выезде «Баварию» со счётом 3:2.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе, Леонардо
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