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«ПСЖ» планирует расстаться с Паредесом

06 Апреля 2021, 08:01,

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за французский «ПСЖ», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом информирует Calciomercato.

Источник утверждает, что хавбек не входит в планы главного тренера команды Маурисио Почеттино. По этой причине руководство парижского гранда планирует заработать на продаже игрока.

Леандро перебрался в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019-го года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Паредес провел 18 поединков, отметившись одной результативной передачей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Леандро Паредес
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