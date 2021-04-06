«ПСЖ» планирует расстаться с Паредесом

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за французский «ПСЖ», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом информирует Calciomercato.

Источник утверждает, что хавбек не входит в планы главного тренера команды Маурисио Почеттино. По этой причине руководство парижского гранда планирует заработать на продаже игрока.

Леандро перебрался в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019-го года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Паредес провел 18 поединков, отметившись одной результативной передачей.