«ПСЖ» планирует расстаться с Паредесом

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06 Апреля 2021, 08:01,
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Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за французский «ПСЖ», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом информирует Calciomercato.
Источник утверждает, что хавбек не входит в планы главного тренера команды Маурисио Почеттино. По этой причине руководство парижского гранда планирует заработать на продаже игрока.
Леандро перебрался в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019-го года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Паредес провел 18 поединков, отметившись одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Леандро Паредес