Мбаппе: «Моя задача – выиграть чемпионат мира во второй раз»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о желании выиграть чемпионат мира во второй раз.

«Моя задача - выиграть чемпионат мира во второй раз, поскольку у нас в стране невероятное количество талантов», - цитирует Мбаппе пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Мбаппе со сборной Францией выиграл чемпионат мира в 2018 году.

22-летний нападающий сыграл тридцать семь матчей за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тридцать голов и отдал девять голевых передач. Контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в сто восемьдесят миллионов евро.