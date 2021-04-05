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Мбаппе: «Моя задача – выиграть чемпионат мира во второй раз»

05 Апреля 2021, 22:38,

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о желании выиграть чемпионат мира во второй раз.

«Моя задача - выиграть чемпионат мира во второй раз, поскольку у нас в стране невероятное количество талантов», - цитирует Мбаппе пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Мбаппе со сборной Францией выиграл чемпионат мира в 2018 году.

22-летний нападающий сыграл тридцать семь матчей за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тридцать голов и отдал девять голевых передач. Контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в сто восемьдесят миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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0
ингерман
05 Апреля 2021, 22:43

а ряха не треснет.. )))

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