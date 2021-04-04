​Неймара могут дисквалифицировать на три матча

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04 Апреля 2021, 16:47,
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Нападающий «ПСЖ» Неймар столкнётся с санкциями. Звёздный футболист получил красную карточку в субботней игре французского чемпионата против «Лилля». Схлопотав удаление, Неймар не успокоился и в подтрибунном помещении даже рвался в драку.
Как сообщает Le Parisien, дело Неймара будет рассмотрено в ближайшую среду, седьмого апреля. Вероятно, бразильца накажут тремя матчами дисквалификации, и тогда он не сыграет против «Страсбурга», «Сент-Этьена» и в четвертьфинале Кубка Франции.
На текущий момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Неймар
Поджимайте, французы, не дайте ПСЖ стать чемпионом! А в ЛЧ клуб провалится и сам. И Почеттино отправится на рынок труда опять, может, с коллективом больше повезёт в следующий раз.