​Лизаразю раскритиковал Неймара

Известный в прошлом футболист сборной Франции Биксант Лизаразю высказался по поводу форварда «ПСЖ» Неймара.

В субботней игре против «Лилля» Неймар получил красную карточку, после чего рвался в драку в подтрибунном помещении.

«Как только дела складываются не в пользу Неймара, как только у «ПСЖ» появляются проблемы, Неймар становится агрессивным. Он вернулся на поле после двухмесяxной травмы, через три дня у команды матч Лиги чемпионов. Это требует спокойствия, но Неймар не уважает ни своих партнёров, ни своих соперников. У него нет дисциплины», - сказал Лизаразю Telefoot.