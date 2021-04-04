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​Лизаразю раскритиковал Неймара

04 Апреля 2021, 15:29,

Известный в прошлом футболист сборной Франции Биксант Лизаразю высказался по поводу форварда «ПСЖ» Неймара.

В субботней игре против «Лилля» Неймар получил красную карточку, после чего рвался в драку в подтрибунном помещении.

«Как только дела складываются не в пользу Неймара, как только у «ПСЖ» появляются проблемы, Неймар становится агрессивным. Он вернулся на поле после двухмесяxной травмы, через три дня у команды матч Лиги чемпионов. Это требует спокойствия, но Неймар не уважает ни своих партнёров, ни своих соперников. У него нет дисциплины», - сказал Лизаразю Telefoot.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Биксант Лизаразю
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