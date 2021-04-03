Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​«Монако» разнёс «Метц», Головин не забивал

03 Апреля 2021, 16:02,

«Монако» в субботнем матче французского чемпионата разнёс «Метц». Все четыре гола монегаски организовали во втором тайме. Виссам Бен-Йеддер отметился дублем, а ещё по голу на свой счёт записали Сеск Фабрегас и Кевин Фолланд – 4:0.

Россиянин Александр Головин провёл на футбольном поле полтора тайма, но результативными действиями не отмечался.

Между тем, «Монако» обошёл «Лион» и как минимум до игры «ткачей» будет занимать третье место в турнирной таблице Лиги 1, то есть находиться в зоне Лиги чемпионов. «Метц», в свою очередь, остался на девятой позиции.

Протокол игры  
Монако 4:0 Метц
(1:0) Фабрегас Сеск 50'    
(2:0) Фолланд Кевин 52'    
(3:0) Бен-Йеддер Виссам 77'    
(4:0) Бен-Йеддер Виссам 89'    
Лекомт Бенжамен Сидибе Джибриль   83' (Матсима Крислен (   83') Дисаси Аксель Марипан Гильермо Кайо Энрике Головин Александр   64' (Дьятта Крепен (   64') Фофана Юссуф Матазо Элио   76' (Флорентину (   76') Фабрегас Сеск   76' (Желсон Мартиньш (   76') Фолланд Кевин Йоветич Стеван   64' (Бен-Йеддер Виссам (   64')
Запасные: Балло-Туре Фоде Пеллегри Пьетро Маецки Радослав Бадьяшиль Бенуа
Кайяр Марк-Орель   48' Бронн Дилан Куяте Кики   85' Бойе Джон   85'   88' Сентонз Фабьен   90' Маига Хабиб   65' (Н'Дорам Кевин (   65') Сарр Пап Юдоль Матьё   79' (Делен Тома (   79') Булая Фарид   65' (Ангбан Викторьен (   65') Яд Папа Ндиага   36'   57' (Вагнер да Силва (   57') Гуйе Ламин   56' (Лейя-Исека Аарон (   56')
Запасные: Траоре Бубакар Эмброуз Тьерри Фофана Мамаду
03 апреля. Стадион "Луи II".

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Монако, Метц
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