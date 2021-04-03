​«Монако» разнёс «Метц», Головин не забивал

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03 Апреля 2021, 16:02,
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«Монако» в субботнем матче французского чемпионата разнёс «Метц». Все четыре гола монегаски организовали во втором тайме. Виссам Бен-Йеддер отметился дублем, а ещё по голу на свой счёт записали Сеск Фабрегас и Кевин Фолланд – 4:0.
Россиянин Александр Головин провёл на футбольном поле полтора тайма, но результативными действиями не отмечался.
Между тем, «Монако» обошёл «Лион» и как минимум до игры «ткачей» будет занимать третье место в турнирной таблице Лиги 1, то есть находиться в зоне Лиги чемпионов. «Метц», в свою очередь, остался на девятой позиции.
Протокол игры
|(1:0) Фабрегас Сеск 50'
|(2:0) Фолланд Кевин 52'
|(3:0) Бен-Йеддер Виссам 77'
|(4:0) Бен-Йеддер Виссам 89'
Лекомт Бенжамен • Сидибе Джибриль 83' ( Матсима Крислен ( 83') • Дисаси Аксель • Марипан Гильермо • Кайо Энрике • Головин Александр 64' ( Дьятта Крепен ( 64') • Фофана Юссуф • Матазо Элио 76' ( Флорентину ( 76') • Фабрегас Сеск 76' ( Желсон Мартиньш ( 76') • Фолланд Кевин • Йоветич Стеван 64' ( Бен-Йеддер Виссам ( 64')
Запасные: Балло-Туре Фоде • Пеллегри Пьетро • Маецки Радослав • Бадьяшиль Бенуа
Кайяр Марк-Орель • 48'Бронн Дилан • Куяте Кики • 85'Бойе Джон 85' • 88'Сентонз Фабьен • 90'Маига Хабиб 65' ( Н'Дорам Кевин ( 65') • Сарр Пап • Юдоль Матьё 79' ( Делен Тома ( 79') • Булая Фарид 65' ( Ангбан Викторьен ( 65') • Яд Папа Ндиага 36' 57' ( Вагнер да Силва ( 57') • Гуйе Ламин 56' ( Лейя-Исека Аарон ( 56')
Запасные: Траоре Бубакар • Эмброуз Тьерри • Фофана Мамаду
03 апреля. Стадион "Луи II".
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Монако, Метц