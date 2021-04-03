​«Монако» разнёс «Метц», Головин не забивал

«Монако» в субботнем матче французского чемпионата разнёс «Метц». Все четыре гола монегаски организовали во втором тайме. Виссам Бен-Йеддер отметился дублем, а ещё по голу на свой счёт записали Сеск Фабрегас и Кевин Фолланд – 4:0.

Россиянин Александр Головин провёл на футбольном поле полтора тайма, но результативными действиями не отмечался.

Между тем, «Монако» обошёл «Лион» и как минимум до игры «ткачей» будет занимать третье место в турнирной таблице Лиги 1, то есть находиться в зоне Лиги чемпионов. «Метц», в свою очередь, остался на девятой позиции.