Головин - в стартовом составе «Монако» на матч против «Метца»

Хавбек сборной России Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Метца» в рамках 31-г тура чемпионата Франции.

«Монако»: Леком, Энрике, Марипан, Дисаси, Сидибе, Головин, Фабрегас, Фофана, Матацо, Йоветич, Фолланд.

Матч «Монако» - «Метц» состоится на арене «Луи II», начало запланировано в 14:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию организует Liveresult.ru.

По итогам 30 туров монегаски занимают четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, а «Метц» располагается на девятой строчке.

В текущем сезоне Головин сыграл 14 матчей в чемпионате Франции, отметившись четырьмя голами и семью ассистами.