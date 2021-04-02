​Мбаппе: «Всегда говорю себе, что я лучший, хотя я играл против Месси и Роналду»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в интервью RMC Sport поговорил о своём эго.

«Эго? Конечно, это важно. Потому что когда ты переживаешь трудные времена, никто другой не будет тебя подталкивать. Ты должен сам себя убедить, что способен свергать горы. Люди не понимают, что такое эго, но только ты сам, и только твоё мышление может тебе помочь.

Каждый раз, когда выхожу на поле, я говорю себе, что я лучший. Хотя я играл на одном поле и с Лионелем Месси, и с Криштиану Роналду. Они лучше меня, они сделали на миллиард больше вещей, чем я. Но в своей голове я всегда говорю себе, что я лучший. Таким образом я не ставлю себе рамок и стараюсь изо всех сил», - сказал Мбаппе.