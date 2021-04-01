Мбаппе ответил на вопрос о новом контракте с «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос журналиста относительного возможного продления сотрудничества с французским грандом.

«Я буду готов подробно ответить на этот вопрос, когда приму окончательное решение. Пока что нет никаких сдвигов по этому поводу», - передает слова 22-летнего нападающего портал Goal.com.

Напомним, что действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Килиан провел 25 поединков, отметившись 20 забитыми мячами (пять - с пенальти) и шестью результативными передачами.