Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Мбаппе ответил на вопрос о новом контракте с «ПСЖ»

01 Апреля 2021, 11:21,

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос журналиста относительного возможного продления сотрудничества с французским грандом.

«Я буду готов подробно ответить на этот вопрос, когда приму окончательное решение. Пока что нет никаких сдвигов по этому поводу», - передает слова 22-летнего нападающего портал Goal.com.

Напомним, что действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Килиан провел 25 поединков, отметившись 20 забитыми мячами (пять - с пенальти) и шестью результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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