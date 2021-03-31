​Между небом и землёй: Футболист, находящийся в коме 39 лет

Ровно три недели назад Жану-Пьеру Адамсу, выступавшему за «ПСЖ» в конце семидесятых, исполнилось 73 года. Большую часть своей жизни Жан-Пьер провёл в коме, где он находится по сей день. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о трагичной истории бывшего игрока сборной Франции.

Жан-Пьер Адамс является выходцем из Сенегала. В десятилетнем возрасте бабушка отвезла его во Францию в религиозное паломничество. В скором времени Жан-Пьер был усыновлён французской семьёй. Футбольный путь Адамс начинал на позиции нападающего в «Фонтенбло». Жан-Пьер помог этому клубу дважды выиграть чемпионат среди любителей. Со временем футболист переквалифицировался в центрального защитника и перебрался в «Ним» - на тот момент грозную команду элитного дивизиона. В сезоне 1971/1972 «крокодилы» заняли второе место, а Адамс получил вызов в сборную Франции. В национальной команде Жан-Пьер сформировал грозную связку в центре обороны с Мариусом Трезором. Эту связку называли «чёрные гвардейцы». В наши дни общество наверняка начало бы говорить о расизме, оценивая прозвище связки защитников, но тогда так никто не думал – просто темнокожих футболистов ранее было непривычно видеть во французской сборной.

После периода в «Ниме» Жан-Пьер Адамс провёл четыре сезона в «Ницце» и два сезона в «ПСЖ». В итоге карьера футболиста закольцевалась – он завершил её на уровне любителей. Повесив бутсы на гвоздь, Адамс не хотел прощаться с любимым делом. Он решил тренировать молодёжь и в марте 1982 года отправился в Дижон на несколько дней тренировок. Там Жан-Пьер повредил сухожилие. В мире футбола это не очень серьёзная травма, но в итоге именно она стала роковой для Адамса и его семьи.

Адамс отправился в клинику Лиона, чтобы сделать рентген. Он должен был просто сделать снимок и вернуться домой, но в коридорах встретил врача, который был футбольным фанатом. Врач предложил консультацию и записал Адамса на операцию на 17 марта 1982 года. Так уж вышло, что в тот день персонал больницы устроил забастовку, и специалистов катастрофически не хватало. Операция Жан-Пьера не была срочной, и её спокойно можно было бы перенести, но…

Сама по себе операция на сухожилии была успешной, однако ошибку допустила анестезиолог. В условиях бойкота ряда врачей, анестезиологу приходилось работать сразу с восемью пациентами. Ситуация усугублялась тем, что за Адамсом присматривал стажёр. Позже в суде он признал, что не справился со своими обязанностями. Допущенная врачебная ошибка привела к нехватке кислорода у пациента, и он впал в кому. Повреждения мозга оказались катастрофическими.

Вот уже тридцать девять лет за Адамсом ухаживает его жена по имени Бернадетт. Она кормит, бреет, переодевает супруга и верит, что он её слышит. В прошлом году в интервью CNN Бернадетт рассказывала о том, что когда ей приходится уехать, и дома в специально оборудованной палате с Жан-Пьером остаются медсёстры, её супруг будто бы меняется в настроении.

Знакомство Бернадетт и Жан-Пьера случилось на дискотеке. Женщина признаётся, что их путь как пары начинался непросто, ведь в то время союз представителей разных рас был чем-то странным. Впрочем, семья Бернадетт после первого же ужина приняла Жан-Пьера, рассмотрев его хорошие качества. «После первого ужина мои родители говорили только о Жан-Пьере», - делится своими воспоминаниями Бернадетт.

Бернадетт всё время разговаривает с супругом, а на праздники даже дарит ему подарки. Уход за Жан-Пьером занимает очень много времени, ведь помимо всех обычных дел вроде кормления нужно проводить множество других процедур, чтобы не допустить атрофии мышц или удушья. У Бернадетт нет времени, чтобы работать. К счастью, она получает ренту по итогам судебного разбирательства, длившегося около десяти лет. Также женщина получала финансовую помощь от клубов, футбольной федерации и лиги, в том числе сборы от проведения благотворительных матчей.

За все эти годы ухода за супругом Бернадетт не один раз слышала предложения об эвтаназии. Женщина не мыслит себе такого исхода. «Вы хотите, чтобы я лишила его еды, и он постепенно умер? Нет, нет, нет», - говорила Бернадетт CNN год назад. Когда супруг впал в кому, она очень боялась, что врачи в больнице отключат аппарат жизнеобеспечения. Сейчас, к счастью, в этом аппарате Жан-Пьер не нуждается – он способен дышать самостоятельно.

Анестезиолог и стажёр, работавшие на операции Жан-Пьера Адамса, отделались мягкими наказаниями. Они получили по месяцу тюремного срока условно, а также были оштрафованы на сумму, которая сегодня составляет примерно 815 долларов. Семья Адамса все эти долгие годы платит гораздо более высокую цену.

Главный страх Бернадетт – умереть раньше своего супруга. Женщина боится, что при таком печальном раскладе о Жан-Пьере никто не позаботится должным образом. У Бернадетт и Жан-Пьера есть двое сыновей, которым на момент трагедии было 11 и 4 года. Женщина всегда старалась ограждать их от участи с заботой о находящемся в коме отце. Кстати говоря, Бернадетт и Жан-Пьер уже давно стали бабушкой и дедушкой своих внуков. Женщина регулярно делится с супругом новостями о семье и искренне верит, что он её слышит. Но Адамс до сих пор ждёт окончания операции, находясь между небом и землёй.