В «Лионе» с уважением примут любое решение Депая

Капитан «Лиона» Мемфис Депай намерен сменить команду в конце сезона. Вероятным местом продолжения карьеры 27-летнего голландца считается «Барселона», где работает главным тренером его соотечественник Рональд Куман.

- Не скажу ни одного плохого слова в сторону Депая, - приводит слова президента «Лиона» Жана-Мишеля Оля Marca. - Любое его решение приму с уважением. Если уйдет в больший клуб, чем «Лион», он будет прав. Если останется, мы были для него важной командой и что-то выиграли. Он хорошо проявлял себя в роли капитана и подолгу разговаривает с каждым игроком. В последние годы мы помогли Мемфису вернуться на уровень 2014 года, когда он заявил о себе.

Голландец забил 15 голов в 31 матче за «Лион».