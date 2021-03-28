Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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18-летний Доку: «Я лучший дриблёр в Лиге 1, где также играют Неймар и Мбаппе»

28 Марта 2021, 19:48,

Вингер «Ренна» Жереми Доку стал открытием Лиги 1, дебютировав в чемпионате Франции в октябре после перехода из «Андерлехта». 18-летний парень уже провел 31 матч во всех турнирах.

- В детстве мне часто говорили, что я слишком увлекаюсь дриблингом. Мне говорили остановиться. Но я продолжал гнуть свою линию, - заявил Доку Het Laatste Nieuws. - У меня есть небольшой совет молодым дриблерам - продолжайте играть, как вам нравится, даже если у вас мало что получается. Не прячьтесь. Многое зависит от вашей уверенности в себе.

- Недавно я смотрел статистику. Я лучший дриблёр в Лиге 1. Неплохо для турнира, где есть Неймар и Мбаппе, не так ли? - добавил Доку.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ренн, Жереми Доку
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