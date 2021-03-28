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​Шевченко: «Мбаппе должен выиграть много «Золотых мячей»

28 Марта 2021, 15:20,

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался по поводу Килиана Мбаппе.

«Мы знаем, насколько Мбаппе фантастичен. У него большое будущее. Он является тем, кто должен выиграть много «Золотых мячей», - приводит слова Шевченко Goal.com.

Несколько дней назад сборной Украины удалось сдержать Килиана Мбаппе и сыграть вничью с Францией на выезде.

«Ключевым моментом для нас в игре против Мбаппе было не оставлять ему места», - поделился секретом рулевой украинской сборной.

Напомним, что Андрей Шевченко выигрывал «Золотой мяч» в 2004 году, когда играл за «Милан».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Андрей Шевченко, Килиан Мбаппе
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