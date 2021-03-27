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​Мбаппе: «Раньше мне говорили, что я много выделываюсь»

27 Марта 2021, 20:20,

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о том, как в своё время он сталкивался с критикой.

«Долгое время в молодёжных командах мне говорили, что я слишком мало забиваю и слишком много выделываюсь. В современном футболе вам нужно забивать. А чтобы забивать, вам нужно работать над этим на тренировках», - рассказал Мбаппе в интервью пресс-службе УЕФА.

Двадцатидвухлетний Килиан Мбаппе ныне считается самым дорогим футболистом в мире. Авторитетный портал transfermarkt оценивает форварда французской сборной в 180 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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