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Кин хочет остаться в «ПСЖ»

27 Марта 2021, 14:09,

Нападающий Мойзе Кин, выступающий на правах аренды за французский «ПСЖ», желает остаться в парижском гранде. Об этом рапортует Football-Italia.

Напомним, что правами на футболиста владеет «Эвертон». Накануне стало известно об интересе к Кину со стороны туринского «Ювентуса». Мойзе не горит желанием возвращаться в итальянский гранд, он хочет, чтобы «ПСЖ» выкупил его контракт у «ирисок».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 20 поединков, отметившись 11 забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Мойзе Кин
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