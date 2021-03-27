Кин хочет остаться в «ПСЖ»

Нападающий Мойзе Кин, выступающий на правах аренды за французский «ПСЖ», желает остаться в парижском гранде. Об этом рапортует Football-Italia.

Напомним, что правами на футболиста владеет «Эвертон». Накануне стало известно об интересе к Кину со стороны туринского «Ювентуса». Мойзе не горит желанием возвращаться в итальянский гранд, он хочет, чтобы «ПСЖ» выкупил его контракт у «ирисок».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 20 поединков, отметившись 11 забитыми мячами.