​Слуцкий: «Если Головину и уходить из «Монако», то в топ-клуб»

Леонид Слуцкий высказался по поводу полузащитника Александра Головина, с которым он работал в ЦСКА. Вот уже третий сезон Головин выступает за «Монако». У Слуцкого спросили, каким должен быть дальнейший профессиональный путь игрока.

«Головину дальше нужно переходить только в топ-клуб. «Севилья»? Я не говорю о «Севилье». По крайней мере, Головин не знает, что такое предложение есть. Просто сейчас «Монако» идёт на четвёртом месте в чемпионате Франции. Они могут забраться и повыше, высокая вероятность попадания в еврокубки.

Если Головину и переходить, то это должна быть команда точно выше. Вы уверены, что «Севилья» гарантированно выше сегодняшнего «Монако»? Я в этом не уверен. Тогда какой смысл перехода? Если уходить, то чтобы игра стоила свеч. Куда? Не знаю… В «Арсенал» лондонский. Это должен быть клуб со сверхзадачами или, допустим, топ-7 Англии», - сказал Слуцкий в «Коммент.Шоу» на YouTube.