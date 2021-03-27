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​Слуцкий: «Если Головину и уходить из «Монако», то в топ-клуб»

27 Марта 2021, 00:47,

Леонид Слуцкий высказался по поводу полузащитника Александра Головина, с которым он работал в ЦСКА. Вот уже третий сезон Головин выступает за «Монако». У Слуцкого спросили, каким должен быть дальнейший профессиональный путь игрока.

«Головину дальше нужно переходить только в топ-клуб. «Севилья»? Я не говорю о «Севилье». По крайней мере, Головин не знает, что такое предложение есть. Просто сейчас «Монако» идёт на четвёртом месте в чемпионате Франции. Они могут забраться и повыше, высокая вероятность попадания в еврокубки.

Если Головину и переходить, то это должна быть команда точно выше. Вы уверены, что «Севилья» гарантированно выше сегодняшнего «Монако»? Я в этом не уверен. Тогда какой смысл перехода? Если уходить, то чтобы игра стоила свеч. Куда? Не знаю… В «Арсенал» лондонский. Это должен быть клуб со сверхзадачами или, допустим, топ-7 Англии», - сказал Слуцкий в «Коммент.Шоу» на YouTube.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Монако, Леонид Слуцкий, Александр Головин
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