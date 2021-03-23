​Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

«ПСЖ» нервничает из-за ситуации со своими звёздными форвардами. Во вторничном выпуске шоу El Chiringuito сообщается о том, что Килиан Мбаппе отказался продлевать трудовое соглашение с парижанами. Также у клуба есть проблемы с достижением договорённости по новому контракту с Неймаром.

Действующие контракты Мбаппе и Неймара с «ПСЖ» рассчитаны до конца июня 2022 года. Клуб рассчитывает сохранить футболистов в своих рядах. Если верить слухам, которые появлялись раньше, то в случае непродления контрактов парижане продадут Мбаппе и Неймара ближайшим летом, чтобы заработать на этих трансферах.