​Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

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23 Марта 2021, 18:37,
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«ПСЖ» нервничает из-за ситуации со своими звёздными форвардами. Во вторничном выпуске шоу El Chiringuito сообщается о том, что Килиан Мбаппе отказался продлевать трудовое соглашение с парижанами. Также у клуба есть проблемы с достижением договорённости по новому контракту с Неймаром.
Действующие контракты Мбаппе и Неймара с «ПСЖ» рассчитаны до конца июня 2022 года. Клуб рассчитывает сохранить футболистов в своих рядах. Если верить слухам, которые появлялись раньше, то в случае непродления контрактов парижане продадут Мбаппе и Неймара ближайшим летом, чтобы заработать на этих трансферах.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе
Если парижане вылетят в 1/4 ЛЧ, то Мбаппе точно уйдет в другой топ-клуб (наверное это будет Реал). Лучше было бы посмотреть на него в Барсе....
Мбаппе хочет больше внимания, да и характер полез наружу, человек словил звезду чего уж там, думаю по недавним интервью, к нему и норг Холланд возможно примкнёт, т.к. в последнее время много говорит... складывается ощущение, что их молодость и пыл - замена угасновшему тандему Роналду- Месси.