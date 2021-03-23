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​Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

23 Марта 2021, 18:37,

«ПСЖ» нервничает из-за ситуации со своими звёздными форвардами. Во вторничном выпуске шоу El Chiringuito сообщается о том, что Килиан Мбаппе отказался продлевать трудовое соглашение с парижанами. Также у клуба есть проблемы с достижением договорённости по новому контракту с Неймаром.

Действующие контракты Мбаппе и Неймара с «ПСЖ» рассчитаны до конца июня 2022 года. Клуб рассчитывает сохранить футболистов в своих рядах. Если верить слухам, которые появлялись раньше, то в случае непродления контрактов парижане продадут Мбаппе и Неймара ближайшим летом, чтобы заработать на этих трансферах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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1
Misha_diablo_football
23 Марта 2021, 20:29

Если парижане вылетят в 1/4 ЛЧ, то Мбаппе точно уйдет в другой топ-клуб (наверное это будет Реал). Лучше было бы посмотреть на него в Барсе....

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kalibr
23 Марта 2021, 18:52

Мбаппе хочет больше внимания, да и характер полез наружу, человек словил звезду чего уж там, думаю по недавним интервью, к нему и норг Холланд возможно примкнёт, т.к. в последнее время много говорит... складывается ощущение, что их молодость и пыл - замена угасновшему тандему Роналду- Месси.

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