«Монако» готов продать Головина

Несмотря на уверенную игру в текущем сезоне, полузащитник «Монако» Александр Головин может сменить команду по итогам футбольного года. Buzz Sport сообщает, что руководство клуба не будет противиться потенциальному уходу 24-летнего россиянина в случае щедрого предложения от другой команды. Контракт Головина рассчитан до 2024 года, он обошелся «Монако» в 30 млн евро.

Команда Лиги 1 в последнее время прилично зарабатывает на продаже игроков. Судите сами: за последние годы клуб получил 145 млн евро за Килиана Мбаппе, 75 - за Хамеса Родригеса, 72 - за Тома Лемара, 60 - за Антони Марсьяля, 58 - за Бенжамена Менди, 50 - за Бернарду Силву и так далее.