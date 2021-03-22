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Неймар на грани подписания пятилетнего контракта с «ПСЖ»

22 Марта 2021, 17:50,

Неймар находится на грани подписания нового контракта с «ПСЖ». Трудовое соглашение будет рассчитано до конца июня 2026 года, сообщает в Twitter журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, последние детали будут согласованы в ближайшее время.

Отмечается, что новый контракт Неймара будет включать в себя большой бонус за возможную победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Стоит сказать, что действующий трудовой договор Неймара с клубом рассчитан до конца сезона 2021/2022. Бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за рекордные двести двадцать два миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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