Неймар на грани подписания пятилетнего контракта с «ПСЖ»

Неймар находится на грани подписания нового контракта с «ПСЖ». Трудовое соглашение будет рассчитано до конца июня 2026 года, сообщает в Twitter журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, последние детали будут согласованы в ближайшее время.

Отмечается, что новый контракт Неймара будет включать в себя большой бонус за возможную победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Стоит сказать, что действующий трудовой договор Неймара с клубом рассчитан до конца сезона 2021/2022. Бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за рекордные двести двадцать два миллиона евро.