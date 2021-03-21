«Лилль» рискует упустить первое место после провала в игре с аутсайдером

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21 Марта 2021, 21:00,
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В чемпионате Франции прогремела сенсация. Лидер сезона «Лилль» мог оторваться от преследователей по итогам матча 30-го тура против предпоследней команды турнира, «Нима». «Доги» доминировали только в контроле мяча, а главное - проиграли по голам. В начале игры контратака гостей завершилась ударом Мусса Коне с линии штрафной в верхний угол. Фаворит быстро отыгрался, после подачи углового Шека без помех несильно, но точно головой направил мяч под штангу. Судьбу матча решила позиционная атака «Нима» с проникающим пасом на Рено Рипара, который тонко подсек мяч над голкипером - 2:1.
«Ним» ушел с предпоследнего места, а «Лилль» может уступить лидерство победителю матча «Лион» - «ПСЖ».
Протокол игры
|12' Коне Мусса II (0:1)
|(1:1) Шека 20'
|45' Рипар Рено (1:2)
Меньян Майк • Челик Зеки 76' ( Сумаре Бубакари ( 76' ) • 81'Фонте Жозе • Ботман Свен 75' ( Джало Тьягу ( 75') • Мандава Рейнилду • Бамба Джонатан 53' 65' ( Язиджи Юсуф ( 65') • Шека • Андре Бенжамин 64' ( Саншеш Ренату ( 64') • Веа Тимоти 46' ( Араужо Луис ( 46') • Дэвид Джонатан • Йилмаз Бурак
Запасные: Карнезис Орестис • Лихаджи Исаак • Брадарич Домагой
Рейне Батист • Алакуш Софьян • Гессум Кельян • Уэда Наомиси • Мелинг Биргер • Кубас Андрес • Ферхат Зинедин • Фомба Ламин • Рипар Рено • Элиассон Никлас 90' ( Бюрнер Патрик ( 90') • Коне Мусса II 77' ( До Лука ( 77')
Запасные: Пакье Гаэтан • Дулевич Харис • Бенрау Яссин • Ландре Лоик • Диас Лукас • Ру Нолан • Ахлинви Маттео
21 марта. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лилль, Ним