Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Лилль» рискует упустить первое место после провала в игре с аутсайдером

21 Марта 2021, 21:00,

В чемпионате Франции прогремела сенсация. Лидер сезона «Лилль» мог оторваться от преследователей по итогам матча 30-го тура против предпоследней команды турнира, «Нима». «Доги» доминировали только в контроле мяча, а главное - проиграли по голам. В начале игры контратака гостей завершилась ударом Мусса Коне с линии штрафной в верхний угол. Фаворит быстро отыгрался, после подачи углового Шека без помех несильно, но точно головой направил мяч под штангу. Судьбу матча решила позиционная атака «Нима» с проникающим пасом на Рено Рипара, который тонко подсек мяч над голкипером - 2:1.

«Ним» ушел с предпоследнего места, а «Лилль» может уступить лидерство победителю матча «Лион» - «ПСЖ».

Протокол игры  
Лилль 1:2 Ним
    12' Коне Мусса II (0:1)
(1:1) Шека 20'    
    45' Рипар Рено (1:2)
Меньян Майк Челик Зеки   76' (Сумаре Бубакари (   76'   81') Фонте Жозе Ботман Свен   75' (Джало Тьягу (   75') Мандава Рейнилду Бамба Джонатан   53'   65' (Язиджи Юсуф (   65') Шека Андре Бенжамин   64' (Саншеш Ренату (   64') Веа Тимоти   46' (Араужо Луис (   46') Дэвид Джонатан Йилмаз Бурак
Запасные: Карнезис Орестис Лихаджи Исаак Брадарич Домагой
Рейне Батист Алакуш Софьян Гессум Кельян Уэда Наомиси Мелинг Биргер Кубас Андрес Ферхат Зинедин Фомба Ламин Рипар Рено Элиассон Никлас   90' (Бюрнер Патрик (   90') Коне Мусса II   77' (До Лука (   77')
Запасные: Пакье Гаэтан Дулевич Харис Бенрау Яссин Ландре Лоик Диас Лукас Ру Нолан Ахлинви Маттео
21 марта. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лилль, Ним
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