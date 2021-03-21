«Лилль» рискует упустить первое место после провала в игре с аутсайдером

В чемпионате Франции прогремела сенсация. Лидер сезона «Лилль» мог оторваться от преследователей по итогам матча 30-го тура против предпоследней команды турнира, «Нима». «Доги» доминировали только в контроле мяча, а главное - проиграли по голам. В начале игры контратака гостей завершилась ударом Мусса Коне с линии штрафной в верхний угол. Фаворит быстро отыгрался, после подачи углового Шека без помех несильно, но точно головой направил мяч под штангу. Судьбу матча решила позиционная атака «Нима» с проникающим пасом на Рено Рипара, который тонко подсек мяч над голкипером - 2:1.

«Ним» ушел с предпоследнего места, а «Лилль» может уступить лидерство победителю матча «Лион» - «ПСЖ».