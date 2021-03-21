​«Грязные деньги и современное рабство»: Фанаты «Лиона» вывесили баннер против чемпионата мира в Катаре

В последнее время в адрес Катара звучит множество обвинений. Дело в том, что в СМИ появилась информация о том, что на строительстве объектов будущего чемпионата мира погибло более 6500 рабочих. Ряд норвежских клубов даже призвал футбольную федерацию бойкотировать чемпионат мира в случае попадания на турнир.

Теперь против мундиаля в Катаре выступили фанаты «Лиона», развесившие баннер накануне игры против «ПСЖ».

«Коррупция, грязные деньги и современное рабство… Добро пожаловать в Катар!» - говорится в баннере.

Чемпионат мира в Катаре должен пройти в ноябре-декабре 2022 года.