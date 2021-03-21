Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Грязные деньги и современное рабство»: Фанаты «Лиона» вывесили баннер против чемпионата мира в Катаре

21 Марта 2021, 09:21,

В последнее время в адрес Катара звучит множество обвинений. Дело в том, что в СМИ появилась информация о том, что на строительстве объектов будущего чемпионата мира погибло более 6500 рабочих. Ряд норвежских клубов даже призвал футбольную федерацию бойкотировать чемпионат мира в случае попадания на турнир.

Теперь против мундиаля в Катаре выступили фанаты «Лиона», развесившие баннер накануне игры против «ПСЖ».

«Коррупция, грязные деньги и современное рабство… Добро пожаловать в Катар!» - говорится в баннере.

Чемпионат мира в Катаре должен пройти в ноябре-декабре 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лион, Чемпионат Мира-2022
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
NOBODY
21 Марта 2021, 09:58

а если СМИ напишут, что например правитель Катара (кто там не знаю) умеет летать и на матчи будет спускаться сверху на ВИП_ложу стадионов, как отреагируют фанаты Лиона?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола