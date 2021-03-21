​«Грязные деньги и современное рабство»: Фанаты «Лиона» вывесили баннер против чемпионата мира в Катаре

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21 Марта 2021, 09:21,
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В последнее время в адрес Катара звучит множество обвинений. Дело в том, что в СМИ появилась информация о том, что на строительстве объектов будущего чемпионата мира погибло более 6500 рабочих. Ряд норвежских клубов даже призвал футбольную федерацию бойкотировать чемпионат мира в случае попадания на турнир.
Теперь против мундиаля в Катаре выступили фанаты «Лиона», развесившие баннер накануне игры против «ПСЖ».
«Коррупция, грязные деньги и современное рабство… Добро пожаловать в Катар!» - говорится в баннере.
Message des BG87 sur Facebook : https://t.co/ggeuyv5yK6#OLPSG pic.twitter.com/KWPvTdgqOK— OL+ (@OL__Plus) March 20, 2021
Чемпионат мира в Катаре должен пройти в ноябре-декабре 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лион, Чемпионат Мира-2022
а если СМИ напишут, что например правитель Катара (кто там не знаю) умеет летать и на матчи будет спускаться сверху на ВИП_ложу стадионов, как отреагируют фанаты Лиона?