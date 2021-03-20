Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Неймар готов сыграть с «Лионом»

20 Марта 2021, 18:52,

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов сыграть против «Лиона» в воскресном матче французского чемпионата. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

«Возвращение Неймара – радость для нас и для него. Возможность рассчитывать на него – плюс для нас. Но нужно иметь здравый смысл. После шести недель отсутствия трудно представить его сразу в стартовом составе», - приводятся слова Почеттино на сайте «ПСЖ».

В сезоне 2020/2021 Неймар провёл за «ПСЖ» восемнадцать матчей во всех турнирах. На счету бразильца тринадцать голов и шесть результативных передач.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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