Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Неймар может продлить контракт с «ПСЖ» на четыре года

20 Марта 2021, 10:15,

Боссы французского «ПСЖ» продолжают вести переговоры с бразильским нападающим Неймаром о пролонгации трудового соглашения.

Согласно информации Le Parisien, вскоре стороны могут подписать новый долгосрочный контракт. Договор между сторонами будет рассчитан до 2026-го года.

Напомним, что 29-летний форвард защищает цвета парижского коллектива с 2017-го года. Он перешел в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер в истории футбола.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Неймар сыграл 11 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Неймар
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