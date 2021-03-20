Неймар может продлить контракт с «ПСЖ» на четыре года

Боссы французского «ПСЖ» продолжают вести переговоры с бразильским нападающим Неймаром о пролонгации трудового соглашения.

Согласно информации Le Parisien, вскоре стороны могут подписать новый долгосрочный контракт. Договор между сторонами будет рассчитан до 2026-го года.

Напомним, что 29-летний форвард защищает цвета парижского коллектива с 2017-го года. Он перешел в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер в истории футбола.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Неймар сыграл 11 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.