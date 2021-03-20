Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Головин - лидер «Монако» по голевым передачам

20 Марта 2021, 09:47,

Хавбек «Монако» Александр Головин отметился результативным пасом во вчерашнем поединке чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (4:0). После этой встречи на счету россиянина семь ассистов в сезоне-2020/2021.

Полузащитник является лидером монегасков по голевым передачам в нынешнем сезоне. Такое же количество ассистов в активе Кевин Фолланда, однако немецкий форвард провел 24 поединка, а Александр лишь 14.

В общем зачете Лиги 1 Головин занимает четвертое место, уступая Жонатану Бамба, Анхелю ди Марии (оба - 8) и Мемфису Депаю (9).

После 30 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 59 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Головин
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