«Монако» разорвал оборону «Сент-Этьена», у Головина результативный пас

Стартовый матч 30-го тура Лиги 1 получился удачным для «Монако», который на выезде разгромил «Сент-Этьен» (4:0).

Александр Головин помог своей команде заработать пенальти на 11-й минуте. Голкипер не купился на обманные движения Стевана Йоветича, которому пришлось бить без размаха - штанга. Он исправился спустя минуту после красивой атаке, избавившись от опеки ударом с 15 метров в левый нижний угол. После перерыва провалилась опорная зона «Сент-Этьена», Александр Головин получил мяч на правом краю штрафной и отыграл на Орельена Чуамени, который расстрелял цель. Софьян Диоп перехватил мяч и вылетел один на один с голкипером, перебросив его. На 76-й минуте Крепен Дьятта заменил Головина и тут же первым касанием метров с 12 вколотил мяч в сетку, завершив красивую комбинацию - 4:0.

«Монако» в очке от второго места и в четырех - от лидера.