«Монако» разорвал оборону «Сент-Этьена», у Головина результативный пас

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20 Марта 2021, 00:50,
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Стартовый матч 30-го тура Лиги 1 получился удачным для «Монако», который на выезде разгромил «Сент-Этьен» (4:0).
|Сент-Этьен
|0:4
|Монако
|13' Йоветич Стеван (0:1)
|55' Чуамени Орельен (0:2)
|64' Диоп Софьян (0:3)
|77' Дьятта Крепен (0:4)
Александр Головин помог своей команде заработать пенальти на 11-й минуте. Голкипер не купился на обманные движения Стевана Йоветича, которому пришлось бить без размаха - штанга. Он исправился спустя минуту после красивой атаке, избавившись от опеки ударом с 15 метров в левый нижний угол. После перерыва провалилась опорная зона «Сент-Этьена», Александр Головин получил мяч на правом краю штрафной и отыграл на Орельена Чуамени, который расстрелял цель. Софьян Диоп перехватил мяч и вылетел один на один с голкипером, перебросив его. На 76-й минуте Крепен Дьятта заменил Головина и тут же первым касанием метров с 12 вколотил мяч в сетку, завершив красивую комбинацию - 4:0.
«Монако» в очке от второго места и в четырех - от лидера.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Сент-Этьен, Александр Головин