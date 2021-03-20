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«Монако» разорвал оборону «Сент-Этьена», у Головина результативный пас

20 Марта 2021, 00:50,

Стартовый матч 30-го тура Лиги 1 получился удачным для «Монако», который на выезде разгромил «Сент-Этьен» (4:0).

Протокол игры  
Сент-Этьен 0:4 Монако
    13' Йоветич Стеван (0:1)
    55' Чуамени Орельен (0:2)
    64' Диоп Софьян (0:3)
    77' Дьятта Крепен (0:4)
Баич Стефан Соу Сайду Сиссе Папе Абу Колодзейчак Тимоти Дебюши Матьё Камара Махди Неу Иван   67' (Модест Антони (   67') Трауко Мигель   46' (Аби Шарль (   46') Будебуз Ряд   60' (Юссуф Зейду (   60') Хазри Вахби   68' (Ривера Максанс (   68') Буанга Денис   81' (Муэффек Аймен (   81')
Запасные: Гурна-Дуат Лукас Грин Этьен Монне-Паке Кевин Мукуди Ароль
Лекомт Бенжамен Сидибе Джибриль Дисаси Аксель Бадьяшиль Бенуа   44'   83' (Матсима Крислен (   83') Кайо Энрике   84' (Балло-Туре Фоде (   84') Головин Александр   76' (Дьятта Крепен (   76') Фофана Юссуф Чуамени Орельен Диоп Софьян   66' (Фабрегас Сеск (   66') Фолланд Кевин Йоветич Стеван   38'   76' (Бен-Йеддер Виссам (   76')
Запасные: Манноне Вито Агилар Рубен Мийо Энцо Матазо Элио
19 марта. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).

Александр Головин помог своей команде заработать пенальти на 11-й минуте. Голкипер не купился на обманные движения Стевана Йоветича, которому пришлось бить без размаха - штанга. Он исправился спустя минуту после красивой атаке, избавившись от опеки ударом с 15 метров в левый нижний угол. После перерыва провалилась опорная зона «Сент-Этьена», Александр Головин получил мяч на правом краю штрафной и отыграл на Орельена Чуамени, который расстрелял цель. Софьян Диоп перехватил мяч и вылетел один на один с голкипером, перебросив его. На 76-й минуте Крепен Дьятта заменил Головина и тут же первым касанием метров с 12 вколотил мяч в сетку, завершив красивую комбинацию - 4:0.

«Монако» в очке от второго места и в четырех - от лидера.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Сент-Этьен, Александр Головин
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