Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Головин стал автором голевой передачи в матче с «Сент-Этьеном»

20 Марта 2021, 00:19,

В стартовом матче 30-го тура чемпионата Франции «Монако» играет на выезде против «Сент-Этьена». Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле с первых минут и сегодня отметился результативными действиями. После подачи с углового в исполнении экс-игрока ЦСКА монегаски заработали пенальти, но Стеван Йоветич пробил в штангу. А вот в начале второго тайма Головин отдал голевой пас на Орельена Чуамени, который после удобной скидки россиянина метров с 12 расстрелял ворота.

На 55-й минуте матча «Сент-Этьен» - «Монако» счет стал 0:2. Команда Головина в случае победы будет лишь на одно очко отставать от второго места.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Сент-Этьен, Александр Головин
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