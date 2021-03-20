Головин стал автором голевой передачи в матче с «Сент-Этьеном»

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20 Марта 2021, 00:19,
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В стартовом матче 30-го тура чемпионата Франции «Монако» играет на выезде против «Сент-Этьена». Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле с первых минут и сегодня отметился результативными действиями. После подачи с углового в исполнении экс-игрока ЦСКА монегаски заработали пенальти, но Стеван Йоветич пробил в штангу. А вот в начале второго тайма Головин отдал голевой пас на Орельена Чуамени, который после удобной скидки россиянина метров с 12 расстрелял ворота.
На 55-й минуте матча «Сент-Этьен» - «Монако» счет стал 0:2. Команда Головина в случае победы будет лишь на одно очко отставать от второго места.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Сент-Этьен, Александр Головин