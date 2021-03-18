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Экс-игрок «Интера» пустил пикантный слух о Мауро Икарди

18 Марта 2021, 09:38,

Экс-футболист миланского «Интера» Даниэле Адани поделился пикантным моментом о форварде Мауро Икарди, ныне выступающем в составе французского «ПСЖ».

Во время общения с Кристианом Вьери в Twitch Адани заявил, что 28-летний аргентинский бомбардир занимается любовью со своей женой Вандой Нарой 12 раз в день.

Икарди выступал в составе «нерадзурри» с 2013-го по 2019-й год. В футболке миланского гранда он провел 219 поединков и отметился 124 забитыми мячами.

С 2019-го года Мауро играет за «ПСЖ». В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 15 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мауро Икарди, Даниэле Адани
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