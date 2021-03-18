Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Французские клубы не отпустят легионеров на матчи сборных за пределами Евросоюза

18 Марта 2021, 00:38,

Перед паузой на международные матчи профессиональные клубы Франции из Лиги 1 и Лиги 2 приняли совместное решение о том, что не будут отпускать своих легионеров на матчи сборных, которые пройдут за пределами Евросоюза.  Об этом сообщает El Partidazo de COPE.

Напомним, что ранее английские клубы сорвали проведение отборочных матчей чемпионата мира 2022 в Южной Америке, выражая решительный протест против поединков с участием своих футболистов на американском континенте по причине того, что по возвращению в Англию они были бы вынуждены отбыть двухнедельный карантин.

Посмотрим, к чему приведет бойкот французских клубов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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Комментарии (2)
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0
Birns Ira
18 Марта 2021, 01:49

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0
Birns Ira
18 Марта 2021, 01:49

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