Бернат продлил контракт с «ПСЖ»

Испанский защитник Хуан Бернат заключил новое трудовое соглашение с французским «ПСЖ». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2025-го года, об этом рапортует пресс-служба парижского гранда.

Бернат защищает цвета команды с 2018-го года. Он перешел в «ПСЖ» из мюнхенской «Баварии».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Хуан принял участие в трех встречах и получил две желтые карточки. С сентября испанец находится в лазарете из-за травмы крестообразных связок колена.

После 29 туров «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «Лилля» на три очка.