Паредес ответил критикам, называвшим его переход в «ПСЖ» провальным

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15 Марта 2021, 10:15,
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Аргентинский полузащитник Леандро Паредес ответил критикам, которые называли провальным его трансфер из петербургского «Зенита» в «ПСЖ».
«Они были несправедливы по отношению ко мне. С приходом Почеттино я обрел уверенность и свободу на поле. Под его руководством могу показывать свой привычный футбол. Период адаптации был непростым, но сейчас мне комфортно в Париже. Многие критикуют меня, хотя толком ничего не понимают», - приводит слова игрока Get French Football News.
Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» за 40 миллионов евро. В текущем сезоне Лиги 1 аргентинец провел 17 матчей и отдал голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Леандро Паредес
То-то вы Нанту проиграли, ахах.
Отвечать критикам надо голами и голевыми передачами. А сказать "критики ничего не понимают" - это не ответ, а балабольство.