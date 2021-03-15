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Паредес ответил критикам, называвшим его переход в «ПСЖ» провальным

15 Марта 2021, 10:15,

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес ответил критикам, которые называли провальным его трансфер из петербургского «Зенита» в «ПСЖ».

«Они были несправедливы по отношению ко мне. С приходом Почеттино я обрел уверенность и свободу на поле. Под его руководством могу показывать свой привычный футбол. Период адаптации был непростым, но сейчас мне комфортно в Париже. Многие критикуют меня, хотя толком ничего не понимают», - приводит слова игрока Get French Football News.

Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» за 40 миллионов евро. В текущем сезоне Лиги 1 аргентинец провел 17 матчей и отдал голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Леандро Паредес
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
15 Марта 2021, 10:39

То-то вы Нанту проиграли, ахах.

0
SpaM
15 Марта 2021, 10:30

Отвечать критикам надо голами и голевыми передачами. А сказать "критики ничего не понимают" - это не ответ, а балабольство.

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