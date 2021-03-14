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«Монако» с «Лиллем» выдали осторожные нули, Головин отыграл 67 минут

14 Марта 2021, 20:59,

«Монако» с «Лиллем» провели крайне осторожные матч 29-го тура Лиги 1. Цена ошибки была слишком велика, и стороны не рискнули играть с «открытым забралом». Соперники 90 минут провели практически без опасных ударов, а лучший момент хозяев с голевым ударом был отменен из-за офсайда. Александр Головин вышел на поле с первых минут и провел полтора тайма, но не был самым ярким игроком.

«Лилль» на три очка оторвался от «ПСЖ», но рискует упустить лидерство уже сегодня, «Монако» - четвертый с четырьмя очками отставания от второго места.

Протокол игры  
Монако 0:0 Лилль
Лекомт Бенжамен Дисаси Аксель   51'   75' (Сидибе Джибриль (   75'   82') Марипан Гильермо Бадьяшиль Бенуа Агилар Рубен   76' (Фабрегас Сеск (   76') Фофана Юссуф Чуамени Орельен   16' Кайо Энрике Фолланд Кевин Бен-Йеддер Виссам   76' (Йоветич Стеван (   76') Головин Александр   68' (Диоп Софьян (   68')
Запасные: Балло-Туре Фоде Маецки Радослав Мийо Энцо Матазо Элио Матсима Крислен
Меньян Майк Челик Зеки Фонте Жозе Ботман Свен Мандава Рейнилду Бамба Джонатан Андре Бенжамин   83'   89' (Сумаре Бубакари (   89') Саншеш Ренату   35'   69' (Араужо Луис (   69'   84') Веа Тимоти   69' (Шека (   69') Иконе Жонатан   78' (Йилмаз Бурак (   78') Дэвид Джонатан   89' (Язиджи Юсуф (   89')
Запасные: Джало Тьягу Пье Жереми Карнезис Орестис Брадарич Домагой
14 марта. Стадион "Луи II".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Лилль, Александр Головин
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