«Монако» с «Лиллем» выдали осторожные нули, Головин отыграл 67 минут

«Монако» с «Лиллем» провели крайне осторожные матч 29-го тура Лиги 1. Цена ошибки была слишком велика, и стороны не рискнули играть с «открытым забралом». Соперники 90 минут провели практически без опасных ударов, а лучший момент хозяев с голевым ударом был отменен из-за офсайда. Александр Головин вышел на поле с первых минут и провел полтора тайма, но не был самым ярким игроком.

«Лилль» на три очка оторвался от «ПСЖ», но рискует упустить лидерство уже сегодня, «Монако» - четвертый с четырьмя очками отставания от второго места.