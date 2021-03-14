«Монако» с «Лиллем» выдали осторожные нули, Головин отыграл 67 минут

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14 Марта 2021, 20:59,
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«Монако» с «Лиллем» провели крайне осторожные матч 29-го тура Лиги 1. Цена ошибки была слишком велика, и стороны не рискнули играть с «открытым забралом». Соперники 90 минут провели практически без опасных ударов, а лучший момент хозяев с голевым ударом был отменен из-за офсайда. Александр Головин вышел на поле с первых минут и провел полтора тайма, но не был самым ярким игроком.
«Лилль» на три очка оторвался от «ПСЖ», но рискует упустить лидерство уже сегодня, «Монако» - четвертый с четырьмя очками отставания от второго места.
Протокол игры
Лекомт Бенжамен • Дисаси Аксель 51' 75' ( Сидибе Джибриль ( 75' ) • 82'Марипан Гильермо • Бадьяшиль Бенуа • Агилар Рубен 76' ( Фабрегас Сеск ( 76') • Фофана Юссуф • Чуамени Орельен • 16'Кайо Энрике • Фолланд Кевин • Бен-Йеддер Виссам 76' ( Йоветич Стеван ( 76') • Головин Александр 68' ( Диоп Софьян ( 68')
Запасные: Балло-Туре Фоде • Маецки Радослав • Мийо Энцо • Матазо Элио • Матсима Крислен
Меньян Майк • Челик Зеки • Фонте Жозе • Ботман Свен • Мандава Рейнилду • Бамба Джонатан • Андре Бенжамин 83' 89' ( Сумаре Бубакари ( 89') • Саншеш Ренату 35' 69' ( Араужо Луис ( 69' ) • 84'Веа Тимоти 69' ( Шека ( 69') • Иконе Жонатан 78' ( Йилмаз Бурак ( 78') • Дэвид Джонатан 89' ( Язиджи Юсуф ( 89')
Запасные: Джало Тьягу • Пье Жереми • Карнезис Орестис • Брадарич Домагой
14 марта. Стадион "Луи II".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Лилль, Александр Головин