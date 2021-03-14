​Почеттино травмировался на тренировке «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино известен своими подключениями к упражнениям футболистов на тренировках. Как сообщает L’Equipe, на субботнем занятии аргентинский специалист получил мышечное повреждение. Почеттино покидал тренировку, прихрамывая, но это не должно помешать ему занять позицию на тренерской скамье в воскресном матче парижан против «Нанта».

Напомним, что на неделе «ПСЖ» сыграл вничью с «Барселоной» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. На следующей неделе команда Маурисио Почеттино узнает имя своего соперника в сильнейшем клубном турнире континента.