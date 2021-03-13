Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

У президента «Ренна» выявлен рак

13 Марта 2021, 12:19,

Президент «Ренна» Николя Ольвек болен раком, об этом сообщила пресс-служба французского клуба. Диагноз был поставлен в результате медобследования на прошлой неделе.

«В этот непростой период я по-прежнему полностью вовлечен в дела клуба. Я знаю, что могу полагаться на свою команду. Уверен в этом», - сказал руководитель.

После 28 проведенных туров чемпионата Франции «Ренн» набрал 38 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.

Следующий матч в Лиге 1 команда проведет против «Страсбурга» на своем поле. Поединок состоится в воскресенье, 14-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ренн, Николя Ольвек
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
13 Марта 2021, 13:45

Очень жаль... Здоровья ему! И бороться с болезнью. В нынешнее время победа над ней - не такая уж и непростая вещь.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола