У президента «Ренна» выявлен рак

Президент «Ренна» Николя Ольвек болен раком, об этом сообщила пресс-служба французского клуба. Диагноз был поставлен в результате медобследования на прошлой неделе.

«В этот непростой период я по-прежнему полностью вовлечен в дела клуба. Я знаю, что могу полагаться на свою команду. Уверен в этом», - сказал руководитель.

После 28 проведенных туров чемпионата Франции «Ренн» набрал 38 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.

Следующий матч в Лиге 1 команда проведет против «Страсбурга» на своем поле. Поединок состоится в воскресенье, 14-го марта.