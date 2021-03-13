Дракслер договаривается о продлении контракта с «ПСЖ»

Немецкий полузащитник Юлиан Дракслер может задержаться в «ПСЖ». По данным Footmercato, стороны вступили в переговоры о новом трудовом соглашении.

Напомним, что действующий контракт 27-летнего футболиста с парижским грандом истекает летом текущего года. В составе чемпиона Франции Дракслер выступает с 2017-го года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Юлиану со стороны лондонского «Арсенала» и туринского «Ювентуса».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Дракслер провел 16 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. В пассиве немецкого игрока три желты карточки.